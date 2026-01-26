Einbruch in Göggingen: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Wohnung in der Bürgermeister-Miehle-Straße

In der Augsburger Bürgermeister-Miehle-Straße wurde in der Zeit von Montag, dem 19. Januar 2026, 11:00 Uhr, bis Freitag, dem 23. Januar 2026, 15:30 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens wird derzeit noch ermittelt.

Ermittlungen der Polizei

Aktuell ermittelt die Polizei wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden, um Hinweise zur Aufklärung des Falls beizutragen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-3821 Hinweise entgegen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.