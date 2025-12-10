Einbruch in Großbreitenbronner Geschäft: Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in ein Geschäft im Merkendorfer Gemeindeteil Großbreitenbronn eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Großbreitenbronn: Schmuck im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

Zwischen 23:00 Uhr und 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Spurensicherung wurde am Tatort durchgeführt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald