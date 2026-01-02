Newsletter
Einbruch in Hilpoltstein: Polizei fasst zwei Tatverdächtige in der Nacht
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Hilpoltstein: Polizei fasst zwei Tatverdächtige in der Nacht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Mittwoch versuchten zunächst Unbekannte, in ein Firmengebäude in Hilpoltstein, Landkreis Roth, einzubrechen. Die Polizei nahm schließlich im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige fest.

Einbruchsalarm und Festnahme

Gegen 02:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei eine Alarmmeldung über einen möglichen Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße ein. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Hilpoltstein den Tatort erreichten, fielen ihnen zwei Männer auf, die vom Firmenanwesen wegliefen. Die Einsatzkräfte stoppten die beiden und entdeckten bei ihnen Aufbruchswerkzeuge. Daraufhin wurden die Tatverdächtigen, zwei 26-jährige Rumänen, vorläufig festgenommen.

Einbruchspuren entdeckt

Bei einer genauen Überprüfung des Firmengeländes entdeckten die Polizisten frische Einbruchsspuren an einer Garage. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und sicherte wichtige Spuren.

Untersuchungshaft für die Verdächtigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Untersuchungshaftbefehl. Die Verdächtigen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

