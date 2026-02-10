type here...
Einbruch in Hof: Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck im Stadtteil Neuhof
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Hof: Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck im Stadtteil Neuhof

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagnachmittag ereignete sich im Stadtteil Neuhof in Hof ein Wohnungseinbruch, bei dem die Täter bedeutende Beute machten. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht dringend nach Zeugen.

Einbruch in der Jahnstraße

Unbekannte verschafften sich zwischen 16 Uhr und 18 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld und Wertgegenständen.

Diebe erbeuten über 1.000 Euro

Die Einbrecher erlangten dabei mehr als 1.000 Euro Bargeld sowie Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

