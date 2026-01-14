Einbruch in Hofstettener Fachhandel: Unbekannte Täter stehlen Kettensägen im Wert von 15.000 Euro

HOFSTETTEN, LANDKREIS LANDSBERG AM LECH. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (11. Januar 2026) drangen bislang unbekannte Täter in einen Fachhandel Am Büchele in Hofstetten ein. Dabei entwendeten sie mehrere Kettensägen der Marke Stihl sowie weitere Kleingerätschaften im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugenhinweisen.

Unbekannte Täter brechen gewaltsam in Fachhandel ein

Laut bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck verschafften sich drei Männer gegen 3 Uhr morgens gewaltsam Zutritt über eine Glastüre auf der Westseite des Geschäfts. Sie entwendeten mehrere Kleingeräte, darunter Trennschleifer, Aggregate, Kettensägen und Akkus. Anschließend luden sie das Diebesgut in einen weißen Kleinwagen und flüchteten mit zwei weiteren dunklen Fahrzeugen in unbekannte Richtung.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Auf Grundlage der Überwachungsvideos werden die Täter wie folgt beschrieben: Ein Mann ist etwa 175 bis 180 cm groß, trägt einen Bart und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss, einer schwarzen Hose und hellen Schuhen bekleidet. Ein zweiter Täter ist circa 170 bis 175 cm groß und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Mütze. Auf den Videoaufzeichnungen hielt er seine Hand vor das Gesicht. Der dritte Mann ist über 180 cm groß, trägt einen Vollbart und rote Handschuhe, und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit graufarbenen Ärmeln und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die am Tatmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.