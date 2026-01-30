Einbruch in Ingolstadt: Unbekannte Täter stehlen Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich

Ingolstadt – Zwischen dem 26. und 30. Januar 2026 brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Reihenmittelhaus in der Anette-Kolb-Straße ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fordert die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf.

Einbruch während Abwesenheit der Bewohner

Während die Bewohner nicht zu Hause waren, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zum Haus. Sie nutzten dabei Hebelwerkzeug und schlugen ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Erst nach der Rückkehr der Eigentümer wurde bemerkt, dass das Haus systematisch durchsucht wurde.

Erheblicher Diebstahlschaden festgestellt

Die Einbrecher durchsuchten die gesamte Wohnung nach wertvollen Gegenständen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich dringend melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegengenommen.