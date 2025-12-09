Einbruch in Kodlitz: Werkzeugmaschinen im Wert von fünfstelligem Betrag gestohlen

Einbruch in Lagerhalle in Speichersdorf: Werkzeuge im Wert von fünfstelliger Summe gestohlen

Einbruch in den frühen Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden des Montag ereignete sich ein Einbruch im Ortsteil Kodlitz der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth. Die Täter brachen zwischen 0.15 Uhr und 10.45 Uhr in eine Lagerhalle ein und entwendeten zahlreiche Werkzeugmaschinen sowie weiteres Material.

Erheblicher Schaden für das Unternehmen

Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Euro-Summe. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten und hinterließen die betroffene Firma mit erheblichen Verlusten.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Hinweisen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden in Kodlitz bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.