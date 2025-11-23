Einbruch in Lager in Garching-Hochbrück: Täter entwenden Bargeld im vierstelligen Bereich

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. bis 21. November 2025, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Lager auf einem Firmengelände in Garching-Hochbrück ein und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Umfangreiche Spurensicherung durch die Polizei

Die Münchner Polizei führte am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 52 übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich der Robert-Bosch-Straße, Schleißheimer Straße und Mallertshofener Straße Wahrnehmungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Sonntag, den 23. November 2025, ereignete sich gegen 01:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Maxvorstadt. Ein 45-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem 17-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte.

Polizei und Rettungsdienste im Einsatz

Sofort alarmierte Zeugen riefen den Notruf, und Rettungskräfte brachten den verletzten Fußgänger ins Krankenhaus. Der Pkw des Fahrers erlitt Sachschaden, und der Unfall führte zu etwa eineinhalb Stunden Verkehrsbehinderungen.

Unfallermittlungen

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu klären.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, den 22. November 2025, in Hohenbrunn. Ein 20-jähriger Fahrer kollidierte mit seinem Audi Pkw mit einem geparkten Daimler-Lkw, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Zwei weitere junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren befanden sich im Fahrzeug.

Alle Insassen verletzt

Alle drei Insassen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden an beiden Fahrzeugen sind erheblich; der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ermittlungen der Verkehrspolizei

Die Münchner Verkehrspolizei untersucht den Vorfall, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln.

Am Freitag, den 21. November 2025, beobachteten Polizeibeamte in Gräfelfing drei Personen, die auf einer Parkbank Bücher anzündeten. Die beiden männlichen Verdächtigen flohen, während eine 17-jährige Tatverdächtige festgenommen wurde.

Festnahme und Ermittlungen

Das Feuer konnte von den Beamten gelöscht werden, es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Während der Festnahme zeigte sich die Verdächtige aggressiv. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung durch Brandlegung führt das Kommissariat 13.

Seit Sonntagmorgen, dem 23. November 2025, wird eine 50-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland vermisst. Zuletzt wurde sie in einem Krankenhaus am Max-Weber-Platz gesehen.

Öffentlichkeitsfahndung

Die Vermisste benötigt aufgrund einer schweren Erkrankung dringend medizinische Hilfe und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der Webseite der Polizei.

Hinweise erbeten

Personen, die Informationen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.