Einbruch in Lonnerstadt: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen 1.000 Euro Schaden

In Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, kam es zwischen Samstag, dem 24.01.2026, und Sonntag, dem 25.01.2026, zu einem Einbruch auf einem Betriebsgelände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Einbruch in der Höchstadter Straße

Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in ein Haus auf dem Gelände in der Höchstadter Straße ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag. Dabei wurde Bargeld entwendet, und der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch sicherte zunächst den Tatort, bevor das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen die Ermittlungen übernahm. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald