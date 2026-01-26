type here...
Einbruch in Lonnerstadt: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen 1.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Lonnerstadt: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen 1.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, kam es zwischen Samstag, dem 24.01.2026, und Sonntag, dem 25.01.2026, zu einem Einbruch auf einem Betriebsgelände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Einbruch in der Höchstadter Straße

Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in ein Haus auf dem Gelände in der Höchstadter Straße ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag. Dabei wurde Bargeld entwendet, und der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch sicherte zunächst den Tatort, bevor das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen die Ermittlungen übernahm. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
Polizei & Co

Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Schwabmünchen | Frontalkollision auf der Südspange fordert mehrere Verletzte

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Südspange ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Neueste Artikel