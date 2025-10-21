Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Lottoladen in Nürnberg-Glockenhof: Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Lottoladen in Nürnberg-Glockenhof: Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. In den frühen Morgenstunden des Dienstags, dem 21. Oktober 2025, brachen Unbekannte in einen Lottoladen im Nürnberger Stadtteil Glockenhof ein. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise.

Einbruch in Lottoladen: Täter flüchten mit Beute

Um etwa 04:15 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sie zwei vermummte Personen beobachtet habe, die gewaltsam in einen Lottoladen in der Glockenhofstraße eingedrungen sind. Die Täter flohen anschließend mit mehreren Tüten in Richtung Anton-Müller-Platz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers der Bayerischen Bereitschaftspolizei blieben die Täter bislang unentdeckt.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Bei den flüchtigen Tätern handelt es sich mutmaßlich um etwa 185 cm große Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch, einschließlich einer Spurensicherung am Tatort. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel