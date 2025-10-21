Einbruch in Lottoladen in Nürnberg-Glockenhof: Zeugen gesucht

NÜRNBERG. In den frühen Morgenstunden des Dienstags, dem 21. Oktober 2025, brachen Unbekannte in einen Lottoladen im Nürnberger Stadtteil Glockenhof ein. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise.

Einbruch in Lottoladen: Täter flüchten mit Beute

Um etwa 04:15 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sie zwei vermummte Personen beobachtet habe, die gewaltsam in einen Lottoladen in der Glockenhofstraße eingedrungen sind. Die Täter flohen anschließend mit mehreren Tüten in Richtung Anton-Müller-Platz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers der Bayerischen Bereitschaftspolizei blieben die Täter bislang unentdeckt.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Bei den flüchtigen Tätern handelt es sich mutmaßlich um etwa 185 cm große Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch, einschließlich einer Spurensicherung am Tatort. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

