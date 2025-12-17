Einbruch in Mehrfamilienhaus in Gefrees: Schmuck gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag kam es in Gefrees, Lkr. Bayreuth, zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Neuenreuther Straße. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Abwesenheit der Bewohner

Im Zeitraum von 13 Uhr bis 19.20 Uhr nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über die Terrassentüre in die Wohnung ein. Dabei durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. An der Terrassentür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Neuenreuther Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.