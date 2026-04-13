Einbruch in Miesbacher Förderwerkstatt: Täter erbeutet Bargeld und verursacht 25.000 Euro Sachschaden

In Miesbach brach ein unbekannter Täter von Donnerstag auf Freitag, den 10. April 2026, in eine Förderwerkstatt ein. Dabei entwendete er Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich und hinterließ einen erheblichen Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Kriminalpolizei ermittelt

Der Einbrecher drang in die Werkstatt „Am Windfeld“ ein und öffnete gewaltsam mehrere Türen. Im Inneren bearbeitete er diverse Tresore sowie einen Stahlschrank. Die Kriminalpolizei Miesbach hat die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II aufgenommen.

Aufruf zur Mithilfe

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht auf Freitag, 10. April 2026, zwischen 18:00 und 6:00 Uhr auf dem Gelände der Förderwerkstatt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, möge sich melden. Auch Hinweise auf verdächtige Aktivitäten in der Umgebung vor dem Einbruch sind von Interesse.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08025 / 299-0 bei der Kriminalpolizei Miesbach oder jeder anderen Dienststelle melden.