Einbruch in Mistelgau: Kripo Bayreuth sucht Zeugen und Hinweise

MISTELGAU, LKR. BAYREUTH. Zwischen dem 15. und 22. Dezember 2025 ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bayreuther Straße in Mistelgau. Die Kriminalpolizei Bayreuth ist mit der Untersuchung des Falles betraut und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Einbruch in Mistelgau: Scheibe eingeschlagen

Die bislang unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf, indem sie die Scheibe einschlugen. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie gezielt nach Bargeld und Wertsachen. Dabei entwendeten sie mehr als hundert Euro aus einer Geldbörse, bevor sie unerkannt entkamen.

Möglicher Zusammenhang mit Einbruch in Eckersdorf

Die Beamten der Kripo Bayreuth prüfen derzeit, ob es einen Zusammenhang mit einem anderen Einbruch in Eckersdorf am 12. Dezember gibt. Die Bevölkerung ist aufgerufen, bei den Ermittlungen zu helfen.

Hinweise erbeten

Wer zwischen dem 15. und 22. Dezember 2025 verdächtige Beobachtungen in der Bayreuther Straße gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern können unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth gegeben werden.