Einbruch in Mobilfunkgeschäft in Röthenbach: Täter stehlen Handys im Wert von 13.000 Euro

Am frühen Montagmorgen, den 15. Dezember 2025, kam es in Röthenbach an der Pegnitz zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall Hinweise geben können.

Details zum Einbruch in Röthenbach a. d. Pegnitz

Gegen 02:00 Uhr in der Nacht wurden die Behörden durch einen aufmerksamen Zeugen informiert. Dieser beobachtete, wie zwei vermummte Täter, die als Männer beschrieben werden, die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens in der Rückersdorfer Straße einschlugen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Mobiltelefone aus der Auslage mit einem Gesamtwert von rund 13.000 Euro.

Flucht der Täter und Ermittlungsarbeiten

Die Unbekannten flohen anschließend in Richtung Pfarrgasse. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht finden. Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken eine umfassende Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wurden an das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übergeben.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht des Einbruchs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.