Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Mobilfunkgeschäft in Röthenbach: Täter stehlen Handys im Wert von 13.000 Euro
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Mobilfunkgeschäft in Röthenbach: Täter stehlen Handys im Wert von 13.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Montagmorgen, den 15. Dezember 2025, kam es in Röthenbach an der Pegnitz zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall Hinweise geben können.

Details zum Einbruch in Röthenbach a. d. Pegnitz

Gegen 02:00 Uhr in der Nacht wurden die Behörden durch einen aufmerksamen Zeugen informiert. Dieser beobachtete, wie zwei vermummte Täter, die als Männer beschrieben werden, die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkladens in der Rückersdorfer Straße einschlugen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Mobiltelefone aus der Auslage mit einem Gesamtwert von rund 13.000 Euro.

Flucht der Täter und Ermittlungsarbeiten

Die Unbekannten flohen anschließend in Richtung Pfarrgasse. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht finden. Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken eine umfassende Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wurden an das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übergeben.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht des Einbruchs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel