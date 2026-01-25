type here...
Einbruch in Münsterhausen: Schmuck, Bargeld und Tresor gestohlen
Einbruch in Münsterhausen: Schmuck, Bargeld und Tresor gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Baumgärtlessiedlung in Münsterhausen kam es zwischen dem 24. Januar 2026 um 12:00 Uhr und dem 25. Januar 2026 um 14:15 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Haus, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Sie durchsuchten das gesamte Wohngebiet.

Erheblicher Beuteschaden

Die Einbrecher entwendeten neben einem Möbeltresor und Schmuck auch wertvolle Markenhandtaschen und Bargeld. Der gesamte Beuteschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter unerkannt.

Polizei sucht Zeugen

Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Krumbach sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernimmt die weiteren Untersuchungen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.

