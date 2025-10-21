Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Nabburger Verbrauchermarkt: Täter erbeuten Bargeld und Zigaretten im fünfstelligen Bereich
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Nabburger Verbrauchermarkt: Täter erbeuten Bargeld und Zigaretten im fünfstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Nabburg, Landkreis Schwandorf, kam es in der Nacht auf Montag zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Verbrauchermarkt verübt

Zwischen Sonntag, dem 19. Oktober 2025, 20:15 Uhr, und Montag, dem 20. Oktober 2025, 05:50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Geschäft im Ramgraben, 92507 Nabburg. Dabei entkamen sie mit Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich sowie zahlreichen Zigaretten. Nach der Tat flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung, während der Sachschaden noch ermittelt wird.

Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Die Kriminalpolizei Amberg ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Personen, die im Tatzeitraum im Bereich Ramgraben in Nabburg verdächtige Aktivitäten bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel