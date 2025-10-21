Einbruch in Nabburger Verbrauchermarkt: Täter erbeuten Bargeld und Zigaretten im fünfstelligen Bereich

In Nabburg, Landkreis Schwandorf, kam es in der Nacht auf Montag zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Verbrauchermarkt verübt

Zwischen Sonntag, dem 19. Oktober 2025, 20:15 Uhr, und Montag, dem 20. Oktober 2025, 05:50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Geschäft im Ramgraben, 92507 Nabburg. Dabei entkamen sie mit Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich sowie zahlreichen Zigaretten. Nach der Tat flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung, während der Sachschaden noch ermittelt wird.

Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Die Kriminalpolizei Amberg ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Personen, die im Tatzeitraum im Bereich Ramgraben in Nabburg verdächtige Aktivitäten bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.