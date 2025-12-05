Einbruch in Neuhaus a.d. Pegnitz: Unbekannte stehlen Kupfer im Wert von zigtausend Euro

Am vergangenen Wochenende kam es in Neuhaus a. d. Pegnitz zu einem Einbruch in einem Firmengebäude. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in Firmengelände

Zwischen Mittwochnachmittag (03.12.2025) und Donnerstagmorgen (04.12.2025) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände einer Firma im Gemeindeteil Rothenbruck von Neuhaus. Die Einbrecher gelangten in ein Gebäude und stahlen mehrere Behälter mit Kupfer-Granulat. Der Wert der entwendeten Ware beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Das zuständige Fachkommissariat führt die weitere Sachbearbeitung. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täter zum Abtransport der schweren Behälter vermutlich einen (Klein-)Transporter verwendet haben dürften.

Zeugen gesucht

Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit um Hinweise: Zeugen, denen zur Tatzeit ein entsprechendes Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 in Verbindung zu setzen.