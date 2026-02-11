Einbruch in Neusässer Mehrfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen für Diebstahl in Westheim

In Neusäß, im Ortsteil Westheim, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, dem 9. Februar 2026, 17:00 Uhr und Dienstag, dem 10. Februar 2026, 09:30 Uhr. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Der entstandene Beute- und Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo Augsburg zu melden.

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Einbrüchen

Um sich vor Wohnungseinbrüchen zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge: Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten stets verschlossen sein, da gekippte Fenster als offene Fenster gelten. Es empfiehlt sich, Kennzeichen von unbekannten Fahrzeugen oder Personen zu notieren und fremde Personen gezielt anzusprechen. Die Polizei sollte umgehend informiert werden, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. Rollläden sollten tagsüber geöffnet sein und in der Dämmerung Zeitschaltuhren genutzt werden. Zudem sollten Schlüssel niemals draußen versteckt werden und es sollten keine Hinweise auf Abwesenheit, wie etwa in sozialen Netzwerken, gegeben werden. Die Haustür sollte immer doppelt abgeschlossen werden.

Beratungsangebote und Vorträge der Polizei

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet außerdem kostenlose Beratungstermine vor Ort bei Bürgerinnen und Bürgern an, um persönliche Lösungen zum Einbruchsschutz zu empfehlen. Zudem finden regelmäßig Vorträge zum Thema Einbruchsschutz statt, die allen Interessierten offenstehen.

