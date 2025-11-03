Newsletter
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Neustadt: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Freitag ereignete sich ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Eisfelder Straße in Neustadt bei Coburg. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete Schmuck von erheblichem Wert. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Einbruch durch Kellertür

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 9.15 Uhr. Der Täter gelangte über die Kellertür ins Einfamilienhaus und durchsuchte mehrere Räume. Der gestohlene Schmuck hat einen Wert im hohen vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Coburg sucht nach Zeugen, die zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Eisfelder Straße bemerkt haben. Zudem werden Personen, denen bestimmte gestohlene Schmuckstücke zum Kauf angeboten werden, gebeten, sich zu melden.

Gestohlene Schmuckstücke

  • Goldener Ring mit einem Turmalinstein
  • Goldener Ehering mit Gravur auf der Innenseite
  • Armbanduhr des Herstellers „Sinn“

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

