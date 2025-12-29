Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
Einbruch in Neutraubling: Täter entwenden Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 26. Dezember 2025 ereignete sich in der Leonard-Deininger-Straße in Neutraubling ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten die Räume und entwendeten zahlreiche Wertgegenstände, darunter Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Einbruch am Abend des zweiten Weihnachtstags

Der Vorfall ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die Einbrecher bislang nicht ausfindig machen.

Kriminalpolizei Regensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Leonard-Deininger-Straße gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

