Einbruch in Nürnberger Autorecyclinghof: Zwei Verdächtige festgenommen, drei Polizisten verletzt

NÜRNBERG. Zwei Männer stehen im Verdacht, am frühen Mittwochmorgen (11.02.2026) unberechtigterweise ein Firmengelände in Nürnberg betreten zu haben. Bei der Festnahme durch die Polizei leistete einer der Verdächtigen Widerstand.

Alarm durch Überwachungsanlage

Der Eigentümer eines Autorecyclinghofs in der Daimlerstraße bemerkte über seine Überwachungsanlage zwei unbekannte Männer auf seinem Gelände und verständigte die Polizei gegen 02:15 Uhr. Polizeistreifen und zivile Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West rückten aus und nahmen die mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Während der Festnahme kam es zu Widerstand, bei dem drei Polizisten verletzt wurden. Der zweite Verdächtige, ein 29-jähriger Deutscher, konnte ohne Widerstand gefasst werden.

Ermittlungen und weitere Schritte

Das zuständige Kommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben der Aufklärung des Vorfalls wird auch die Identität des zweiten Tatverdächtigen ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sollen die Verdächtigen einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt werden, um über ihre Haft zu entscheiden. Beide Männer müssen sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc