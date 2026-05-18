Einbruch in Nürnberger Firmengebäude: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen 20.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Mittelfranken

Einbruch in Nürnberger Firmengebäude: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen 20.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am vergangenen Wochenende ereignete sich ein Einbruch in Büroräume im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und hinterließen dabei erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

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Gewaltsamer Zutritt zu den Büroräumen

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (16.05.2026) und Sonntagvormittag (17.05.2026) gelang es den Tätern, sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Bertolt-Brecht-Straße zu verschaffen. Sie durchsuchten die Büroräume und entwendeten Bargeld aus mehreren Geldkassetten. Die Höhe des gestohlenen Betrags ist derzeit noch unbekannt. Zudem richteten sie erheblichen Schaden an, indem sie Türen, Schränke und mehrere Fensterscheiben beschädigten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch am Sonntagvormittag und informierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Für die weiteren Ermittlungen ist das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei verantwortlich.

Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bertolt-Brecht-Straße bemerkt haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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