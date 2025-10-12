Einbruch in Nürnberger Kiosk: Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen, Zeugen gesucht

NÜRNBERG. (962) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, auf Freitag, den 10. Oktober 2025, in einen Kiosk im Nürnberger Stadtteil Röthenbach eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Einbruch über Fenster: Tabakwaren und Bargeld gestohlen

Die Einbrecher verschafften sich vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Verkaufsraum des Kiosks in der Jägerstraße. Sie entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie den Inhalt der Kassen.

Ermittlungen und Spurensicherung durch die Polizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte zunächst die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen an die Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu wenden.