Einbruch in Nürnberger Lottoladen: Zigaretten im Wert von 2000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) kam es im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einem Einbruch in einen Lottoladen. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall.

Einbruch in Lottoladen Gostenhof

Unbekannte Täter brachen zwischen 22:00 Uhr am Montagabend und 07:45 Uhr am Dienstagmorgen über die Eingangstür in das Lotto- und Postgeschäft in der Kernstraße ein und entwendeten Zigaretten im Wert von etwa 2000 Euro. Der Sachschaden ist aktuell noch unbekannt.

Kriminaldauerdienst ermittelt

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten Ermittlungen durch und sicherte Spuren am Tatort. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei den Fall übernommen.

Zeugen gesucht

Die Beamten bitten Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.