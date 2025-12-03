Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
7.6 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Nürnberger Lottoladen: Zigaretten im Wert von 2000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Nürnberger Lottoladen: Zigaretten im Wert von 2000 Euro gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) kam es im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einem Einbruch in einen Lottoladen. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall.

Einbruch in Lottoladen Gostenhof

Unbekannte Täter brachen zwischen 22:00 Uhr am Montagabend und 07:45 Uhr am Dienstagmorgen über die Eingangstür in das Lotto- und Postgeschäft in der Kernstraße ein und entwendeten Zigaretten im Wert von etwa 2000 Euro. Der Sachschaden ist aktuell noch unbekannt.

Kriminaldauerdienst ermittelt

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten Ermittlungen durch und sicherte Spuren am Tatort. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei den Fall übernommen.

Zeugen gesucht

Die Beamten bitten Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel