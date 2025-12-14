Einbruch in Nürnberger Wohnhaus: Bargeld und Schmuck gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Einbruch im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein: Am vergangenen Wochenende, zwischen Donnerstag und Freitag (11./12.12.2025), brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus Am Anger ein. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch über die Terrassentür

Der Täter gelangte zwischen 13:30 Uhr (Donnerstag) und 19:30 Uhr (Freitag) durch eine Terrassentür in das Haus. Bei dem Einbruch wurden neben Bargeld auch Schmuck entwendet. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Hinweise

Zur Spurensicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken vor Ort. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die im Umfeld des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an die Polizei gegeben werden.

Erstellt durch: Michael Konrad