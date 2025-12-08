Einbruch in Nürnberger Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen für Diebstahl in Gallostraße

NÜRNBERG. Unbekannte Einbrecher schlugen in der Nacht von Donnerstag (04.12.2025) auf Freitag (05.12.2025) in einem Wohnhaus im Norden Nürnbergs zu. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in der Gallostraße: Bargeld und Schmuck entwendet

Zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Gallostraße und nahmen dort unter anderem Bargeld und Schmuck mit. Der genaue Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war vor Ort und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gallostraße gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch unter 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc