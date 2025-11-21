Newsletter
Freitag, November 21, 2025
2.1 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Oberasbach: Unbekannte dringen in Reihenhaus ein und entkommen mit Beute
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Oberasbach: Unbekannte dringen in Reihenhaus ein und entkommen mit Beute

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, dem 20. November 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Oberasbach im Landkreis Fürth. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Einbruch während kurzer Abwesenheit

Die Bewohner des Hauses im Finkenweg befanden sich zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr nicht in ihrem Zuhause. Während dieser Zeit verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Inneren des Hauses.

Durchwühlte Räume und unbekannte Beute

Im Haus durchwühlten die Täter mehrere Räume und flüchteten mit einer bislang unbekannten Menge an Beute. Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch, während das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Zeugen werden dringend gesucht

Die Beamten bitten alle Personen, die Beobachtungen oder verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Polizeipräsidium München

Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München

0
Am Donnerstag, den 20. November 2025, fand ein Zeuge...
Polizei & Co

85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau

0
Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich ein...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel