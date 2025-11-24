Einbruch in Oberasbacher Bar: Unbekannter plündert Geldautomaten – Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, am 23. November 2025, wurde eine Bar in Oberasbach Ziel eines Einbruchs. Die Polizeiinspektion Stein bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei den Ermittlungen.

Einbruch in der Rothenburger Straße

Der Vorfall ereignete sich gegen 05:15 Uhr, als ein unbekannter Täter durch ein Fenster in die Bar in der Rothenburger Straße eindrang. Im Inneren brach der Einbrecher einen Geldspielautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat vor Ort die Spurensicherung durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Stein fortgesetzt. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 967824-0 bei der Polizeiinspektion Stein zu melden.

