Einbruch in Ornbau: Unbekannte stehlen Tresor aus Wohnhaus

In der Nacht zum Freitag, den 16. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in Ornbau im Landkreis Ansbach. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in Wohnanwesen

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 6:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohngebäude in der Straße Obermühl. Hierzu nutzten sie ein Fenster, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Aus einem der Wohnräume entwendeten sie einen Tresor, dessen Wert auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Kriminalpolizei sichert Spuren

Die Kriminalpolizei Ansbach führte schon bald nach dem Vorfall eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat hat nun die weitere Bearbeitung des Falls übernommen. Um den Fall aufzuklären, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen gesucht

Bürger, die zum fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ornbau bemerkt haben oder andere sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.