Newsletter
type here...
Einbruch in Ornbau: Unbekannte stehlen Tresor aus Wohnhaus
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Ornbau: Unbekannte stehlen Tresor aus Wohnhaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Freitag, den 16. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in Ornbau im Landkreis Ansbach. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in Wohnanwesen

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 6:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohngebäude in der Straße Obermühl. Hierzu nutzten sie ein Fenster, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Aus einem der Wohnräume entwendeten sie einen Tresor, dessen Wert auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Kriminalpolizei sichert Spuren

Die Kriminalpolizei Ansbach führte schon bald nach dem Vorfall eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat hat nun die weitere Bearbeitung des Falls übernommen. Um den Fall aufzuklären, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen gesucht

Bürger, die zum fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ornbau bemerkt haben oder andere sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung deutet “Reaktionen” auf US-Grönland-Strafzoll an

0
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, gegen Dänemark,...

Neueste Artikel