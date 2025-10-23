Einbruch in Rednitzhembach: Polizei bittet um Zeugenhinweise zu nächtlichem Vorfall in Igelsdorf

REDNITZHEMBACH – Im Gemeindeteil Igelsdorf (Lkrs. Roth) kam es am Mittwochabend (22.10.2025) zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Polizei ermittelt intensiv und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Einbruch in der Ringstraße

Unbekannte Täter drangen zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Ringstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und hinterließen Chaos.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Untersuchungen durch. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige hilfreiche Informationen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl