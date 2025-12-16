Einbruch in Regen: Tatverdächtiger aus Spanien nach Deutschland ausgeliefert und inhaftiert

Ende Februar 2017 ereignete sich ein Einbruch in der Bahnhofstraße in Regen, bei dem aus einem Wohn- und Geschäftsgebäude Bargeld und Schmuck gestohlen wurden. Ein 54-jähriger Verdächtiger konnte nun dank der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei festgenommen werden. Nach seiner Überstellung aus Spanien wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einbruch in Regen: Tatverdächtiger ermittelt

Dem 54-jährigen Albaner wird vorgeworfen, in der Nacht vom 25. Februar 2017, zwischen 01.15 Uhr und 03.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in das Geschäftsgebäude eingedrungen zu sein. Anschließend soll er in die angrenzende Privatwohnung gelangt sein, wo er die Räume durchwühlte. Zudem wird ihm zur Last gelegt, einen Tresor aufgebrochen und Bargeld sowie Schmuck entwendet zu haben, bevor er über das Fenster wieder flüchtete.

Ermittlungen und Festnahme in Spanien

Die intensive Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft Deggendorf und des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Straubing führte dazu, dass ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen wurde. Weitere Recherchen brachten seinen Aufenthalt in Spanien ans Licht. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Europäischen Haftbefehl, der in Spanien vollzogen wurde. Mit der Unterstützung dortiger Sicherheitsbehörden wurde der Verdächtige am 11. Dezember 2025 nach Deutschland zurückgebracht.

Richterliche Vorführung und weitere Ermittlungen

Am 12. Dezember 2025 wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter in Deggendorf vorgeführt, der dessen Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete. Ob der Mann für weitere Straftaten in Niederbayern in Betracht kommt, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.