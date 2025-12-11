Einbruch in Regensburger Bürogebäude: Täter erbeuten geringes Bargeld, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich ein Einbruch in einem Bürogebäude in der Hofer Straße in Regensburg-Halsbach. Unbekannte Täter drangen gewaltsam ein und wurden von der Kriminalpolizei Regensburg zur Fahndung ausgeschrieben.

Einbruch in Bürogebäude

Zwischen dem 8. Dezember 2025 um 16:00 Uhr und dem 9. Dezember 2025 um 07:00 Uhr verwüsteten die Einbrecher mehrere Büroräume des betroffenen Betriebs in Regensburg-Halsbach. Nach ersten Ermittlungsergebnissen entkamen sie lediglich mit Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Eurobereich. Weitere gestohlene Gegenstände wurden bislang nicht festgestellt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um die Unterstützung der Bevölkerung bei den Ermittlungen. Personen, die in der Nacht des Einbruchs verdächtige Aktivitäten in der Hofer Straße beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.