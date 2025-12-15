Newsletter
Einbruch in Reihenhaus im Nürnberger Norden: Schmuck im Wert von 10.000 Euro gestohlen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Ein Einbruch in ein Reihenhaus im Norden von Nürnberg stellt die Polizei vor Rätsel. Zwischen dem 6. Dezember 2025 und dem 13. Dezember 2025 drangen unbekannte Täter in die Wohnung ein und hinterließen Chaos. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Einbruch durch die Terrassentür

Laut den Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus in der Borkumer Straße. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen sie in das Innere ein, durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm vor Ort die Spurensicherung vor. Die weiterführenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

