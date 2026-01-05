Einbruch in Rothenburger Wohnhaus: Kripo sucht Zeugenhinweise

Unbekannte sind am Samstagnachmittag (03.01.2026) in ein Wohnhaus in Rothenburg ob der Tauber eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in der Hans-Sachs-Straße

Zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Ansbach die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher