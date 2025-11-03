Einbruch in Schulen in Langenzenn: Täter stehlen Tresor und verursachen 40.000 Euro Schaden

Am Sonntag, dem 2. November 2025, drangen Unbekannte in den frühen Morgenstunden in den Schulgebäudekomplex in Langenzenn ein. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Einbruch in Schulkomplex in Langenzenn

Zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Gebäuden der Grund-, Mittel- und Realschule im Klaushofer Weg. Dabei wurden mehrere Türen und Schränke aufgebrochen.

Schwerer Tresor am Dillenberg gefunden

Die Einbrecher entwendeten Bargeld und einen Tresor, der inzwischen am Wanderparkplatz Dillenberg aufgefunden wurde. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Zeugen gesucht: Wer hat etwas gesehen?

Da der Tresor sehr schwer war, vermutet die Polizei, dass es sich um mehrere Täter handelte, die möglicherweise ein Fahrzeug eingesetzt haben. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten auf dem Schulgelände oder am Wanderparkplatz bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt