Einbruch in Schwabach: Unbekannte stehlen Tachoeinheiten aus fünf Kleinbussen im Wert von 40.000 Euro

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 5. Dezember 2025, und Montag, dem 8. Dezember 2025, drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Busunternehmens in Schwabach ein und brachen dort mehrere Fahrzeuge auf. Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, Zutritt zum Firmengelände in der Spitalwaldstraße in Schwabach. Sie brachen insgesamt fünf Kleinbusse auf und entwendeten die darin verbauten Tacho- und Multimediaeinheiten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro, während der Sachschaden an den Fahrzeugfenstern auf 10.000 Euro geschätzt wird.

Polizei sichert Spuren

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führte vor Ort die Spurensicherung durch. Auch die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl