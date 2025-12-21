Newsletter
Einbruch in Schwabacher Autohaus: Bargeld gestohlen, Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Freitag, den 18. Dezember 2025, wurde ein Autohaus in Schwabach zum Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und stahlen Bargeld aus dem Verkaufsraum. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch am frühen Morgen in Schwabach

Gegen 05:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Autohandel in der Nördlichen Ringstraße. Sie öffneten eine Kasse im Innenraum und entwendeten daraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine gründliche Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten alle Zeugen, die mögliche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

