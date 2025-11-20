Newsletter
Einbruch in Selb-Ost: Täter entwenden Wertgegenstände aus Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Einbruch in Selb-Ost: Täter entwenden Wertgegenstände aus Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

SELB, LKR. WUNSIEDEL – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem dreisten Einbruch in ein Firmengebäude im Industriegebiet Selb-Ost. Drei maskierte Männer verschafften sich gewaltsam Zugang und erbeuteten Schmuck und Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Mithilfe.

Einbruch im Industriegebiet Selb-Ost

Gegen 1 Uhr nachts drangen die Täter durch ein Fenster in den Betrieb ein, der im Bereich des Christian-Höfer-Rings / Sommermühlweg liegt. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten sie sämtliche Büro- und Geschäftsräume. Schließlich trafen sie auf einen Tresor, den sie mit erheblicher Gewalt öffneten und den Inhalt entwendeten, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen dringend gesucht

Die Ermittler der Kriminalpolizei Hof sind vor Ort und sichern Spuren. Sie bitten die Öffentlichkeit um Hinweise: Wer zwischen 0.55 Uhr und 2.50 Uhr in der Umgebung, insbesondere im Sommermühlweg / Christian-Höfer-Ring / Längenauer Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 melden.

Beschreibung der Täter

Zu den Einbrechern ist bislang bekannt, dass zwei Männer schwarz gekleidet waren und einen dunklen Rucksack bei sich hatten. Der dritte Einbrecher trug eine dunkle Hose und eine olivgrüne Daunenjacke. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, sind von großer Bedeutung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

