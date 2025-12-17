Einbruch in Stammbach: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein und flüchten ohne Beute

Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Summastraße in Stammbach, Landkreis Hof, eingebrochen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Einbruch über Kellerfenster

Im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 18.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Haus, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts. Anschließend verließen sie das Gebäude unerkannt durch ein Fenster im Erdgeschoss.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bürger, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Summastraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.