Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
4.6 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Stammbach: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein und flüchten ohne Beute
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Stammbach: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein und flüchten ohne Beute

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Summastraße in Stammbach, Landkreis Hof, eingebrochen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Einbruch über Kellerfenster

Im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 18.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Haus, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts. Anschließend verließen sie das Gebäude unerkannt durch ein Fenster im Erdgeschoss.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Hof bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bürger, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Summastraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel