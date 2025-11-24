Newsletter
Einbruch in Straubing: Tresor in Wald gefunden, Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 13. November 2025, ereignete sich ein dreister Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Landshuter Straße in Straubing. Zwei bisher unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Wenige Tage später wurde dieser Tresor in der Nähe von Feldkirchen gefunden.

Entdeckte Beute in der Nähe von Feldkirchen

Der entwendete Tresor wurde am Samstag, den 22. November 2025, von einem Spaziergänger in einem Waldstück zwischen Neufang und der Kreisstraße SR 2 entdeckt. Der Tresor war aufgebrochen und lag in der Nähe eines Jägersitzes, umgeben von Feldern. Der Inhalt, bestehend aus allen Wertgegenständen, wurde vollständig entnommen. Die Straubinger Kriminalpolizei bittet erneut die Bevölkerung um Unterstützung.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei ruft Zeugen auf, die im Zeitraum von Samstag, dem 15. November 2025 bis Samstag, dem 22. November 2025, ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem relevanten Bereich bemerkt haben, sollen sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 in Verbindung setzen. Alternativ kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

