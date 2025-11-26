Einbruch in Sulzemooser Schnellrestaurant: Täter erbeuten fünfstelligen Betrag und verursachen hohen Sachschaden

SULZEMOOS, LANDKREIS DACHAU. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages brachen bislang unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant am Oscar-von-Miller-Ring ein und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Zutritt über Drive-in-Fenster

Die Tat ereignete sich zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr morgens. Der oder die Einbrecher gelangten gewaltsam über ein sogenanntes Drive-in-Fenster in das Gebäude. Im Inneren des Restaurants hebelten sie zunächst die Kasse im Verkaufsbereich auf.

Tresoröffnung mit Trennschleifer

Nachdem sie die Kasse aufgebrochen hatten, setzten sie einen Trennschleifer ein, um den Tresor der Filiale zu öffnen. Mit dem gesamten Bargeld machten sich die Täter aus dem Staub und zerstörten dabei noch mutwillig die Computeranlage des Restaurants.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.