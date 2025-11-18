Newsletter
Einbruch in Supermarkt bei Amberg-Sulzbach: Täter verschwinden mit fünfstelliger Bargeldsumme
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Wochenende vom 15. bis 17. November 2025 kam es in einem Supermarkt im Landkreis Amberg-Sulzbach zu einem Einbruch. Am 16. November, rund um 21:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über das Dach in die Geschäftsräume ein.

Einbruch im Supermarkt: Täter erbeuten hohe Bargeldsumme

Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Büroraum, öffneten gewaltsam ein Geldbehältnis und entwendeten eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Polizei ermittelt und sichert Spuren

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich der Frohnbergstraße in Hahnbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

