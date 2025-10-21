Einbruch in Uffenheim: Unbekannte stehlen Goldschmuck aus Wohnhaus

Bad Windsheim – Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, ereignete sich ein Einbruch in Uffenheim im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim. Unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus ein, was die Kriminalpolizei dazu veranlasst hat, Ermittlungen aufzunehmen und die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten.

Einbruch in der Burgbernheimer Straße

Zwischen etwa 14:20 Uhr und 16:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Burgbernheimer Straße. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Zimmer des Hauses und entwendeten dabei Goldschmuck. Der genaue Schaden der entwendeten Gegenstände ist noch unklar, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine gründliche Spurensicherung durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl