Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Ursensollen: Unbekannte stehlen Waffenschrank aus Haus einer Seniorin
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Ursensollen: Unbekannte stehlen Waffenschrank aus Haus einer Seniorin

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

URENSOLLEN, LKRS. AMBERG-SULZBACH. In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus im Gemeindeteil Ursensollen ein und entwendeten unter anderem einen Waffenschrank. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Einbruch in Ursensollen: Täter entwenden Waffenschrank

In der Nacht von Samstag, 8. November auf Sonntag, 9. November, drangen unbekannte Täter in das Haus einer Seniorin ein und durchwühlten mehrere Zimmer im Erdgeschoss. Dabei erbeuteten die Eindringlinge unter anderem einen Waffenschrank mit Waffen, Schmuck und Bargeld. Aufgrund der Schwere des Waffenschranks geht man davon aus, dass mindestens zwei Personen beteiligt waren. Zudem wurde vermutlich ein Fahrzeug nahe an das Haus herangefahren, um den Waffenschrank zu verladen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und führte eine umfassende Spurensicherung vor Ort durch. Dabei wurden Beweise gesammelt und Nachbarn befragt, um weitere Hinweise zu erhalten.

Zeugenaufruf in Thonhausen

Haben Sie zwischen Samstag, 8. November, 23:00 Uhr, und Sonntag, 9. November, 09:00 Uhr im Bereich Thonhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025
Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
FC Augsburg

Trotz engagierter Leistung in Stuttgart – FC Augsburg kassiert vierte Niederlage in Serie

0
Der FC Augsburg zeigte sich im Schwabenderby bemüht, die eigenen Negativserien zu beenden – am Ende sollte es nicht reichen. Der FCA verlor beim VfB Stuttgart mit 2:3. Es war die vierte Pflichtspielpleite in Folge.

Neueste Artikel