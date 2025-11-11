Einbruch in Ursensollen: Unbekannte stehlen Waffenschrank aus Haus einer Seniorin

URENSOLLEN, LKRS. AMBERG-SULZBACH. In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus im Gemeindeteil Ursensollen ein und entwendeten unter anderem einen Waffenschrank. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Einbruch in Ursensollen: Täter entwenden Waffenschrank

In der Nacht von Samstag, 8. November auf Sonntag, 9. November, drangen unbekannte Täter in das Haus einer Seniorin ein und durchwühlten mehrere Zimmer im Erdgeschoss. Dabei erbeuteten die Eindringlinge unter anderem einen Waffenschrank mit Waffen, Schmuck und Bargeld. Aufgrund der Schwere des Waffenschranks geht man davon aus, dass mindestens zwei Personen beteiligt waren. Zudem wurde vermutlich ein Fahrzeug nahe an das Haus herangefahren, um den Waffenschrank zu verladen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und führte eine umfassende Spurensicherung vor Ort durch. Dabei wurden Beweise gesammelt und Nachbarn befragt, um weitere Hinweise zu erhalten.

Zeugenaufruf in Thonhausen

Haben Sie zwischen Samstag, 8. November, 23:00 Uhr, und Sonntag, 9. November, 09:00 Uhr im Bereich Thonhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.