Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.3 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Weihenzell: Täter entwenden Wertgegenstände aus Wohnhaus am Finkenweg
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Weihenzell: Täter entwenden Wertgegenstände aus Wohnhaus am Finkenweg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom Freitag, den 19. Dezember 2025, auf Samstag, den 20. Dezember 2025, kam es in Weihenzell im Landkreis Ansbach zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Einbruch in Wohnhaus im Finkenweg

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 02:30 Uhr am Samstag gewaltsamen Zugang zum Anwesen im Finkenweg, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Der genaue Schaden ist derzeit noch unklar, während der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen leitet das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel