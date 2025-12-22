Einbruch in Weihenzell: Täter entwenden Wertgegenstände aus Wohnhaus am Finkenweg

In der Nacht vom Freitag, den 19. Dezember 2025, auf Samstag, den 20. Dezember 2025, kam es in Weihenzell im Landkreis Ansbach zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Einbruch in Wohnhaus im Finkenweg

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 02:30 Uhr am Samstag gewaltsamen Zugang zum Anwesen im Finkenweg, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Der genaue Schaden ist derzeit noch unklar, während der Sachschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen leitet das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel