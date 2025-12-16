Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
Einbruch in Wettstetten: Unbekannte stehlen Medizintechnik im Wert von 200.000 Euro aus Ärztehaus
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Wettstetten: Unbekannte stehlen Medizintechnik im Wert von 200.000 Euro aus Ärztehaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDKREIS EICHSTÄTT. Unbekannte Täter sind von Sonntag (14.12.2025) auf Montag (15.12.2025) in zwei Praxen eines Ärztehauses am Ziegelberg in Wettstetten eingebrochen. Dabei entwendeten sie medizintechnische Geräte im Wert von etwa 200.000 Euro.

Gezielter Einbruch in Arztpraxen

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den beiden Praxen zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach medizinischen Spezialinstrumenten. Unter den gestohlenen Geräten befinden sich unter anderem Geräte für Ultraschalluntersuchungen sowie Instrumente zum Scannen und Vermessen eines Gebisses.

Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

