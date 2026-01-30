Einbruch in Wiggensbach: Unbekannter entwendet Gold im niedrigen fünfstelligen Bereich

WIGGENSBACH. Ein Wohnungseinbruch in der Kürnacher Straße in Wiggensbach beschäftigt derzeit die Polizei. Zwischen dem 24. Januar und dem 29. Januar 2026 drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein, indem er ein Fenster einschlug.

Einbruch in Wiggensbach: Täter entwendet Gold

Nach dem gewaltsamen Eindringen durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei konnte er Gold im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags erbeuten und unerkannt entkommen.

Sachschaden und Ermittlungen

Der Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das auf Einbrüche spezialisierte Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kürnacher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 zu melden.