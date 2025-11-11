Einbruch in Windorfer Lebensmittelgeschäft: Polizei sucht Zeugen für Tresordiebstahl

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, dem 8. November 2025, und Montag, dem 10. November 2025, in ein Lebensmittelgeschäft in Windorf ein. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Windorf

Im Zeitraum zwischen Samstagabend um 20.45 Uhr und Montagmorgen etwa 05.00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in den Büroraum des Geschäfts an der Vilshofener Straße ein. Dort öffneten sie den Tresor und entwendeten Bargeld.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die in diesem Zeitraum ungewöhnliche Aktivitäten, Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.