Einbruchserie im Donau-Ries geklärt – Polizei schnappt 14-jährigen Tatverdächtigen

Seit Ende Juni 2021 mehrten sich Einbrüche in Sportheime und Diebstähle aus Hofverkaufsstellen im Ries. Besonders betroffen war die Gemeinde Möttingen. Alleine das Möttinger Sportheim wurde hier von dem zunächst unbekannten Täter sechsmal angegangen. Hinzu kamen Einbrüche in Appetshofen und Harburg sowie Diebstähle aus einem „Eierhäusle“ in Reimlingen. Die Beute aus den einzelnen Taten hielt sich in Grenzen. Bei den Diebestouren wurde meist mehr Sachschaden (insgesamt mehrere tausend Euro) angerichtet als tatsächliche Beute geklaut. Dem Täter fielen lediglich 1 Laptop, Computerzubehör, eine Kamera und einige hundert Euro Bargeld in die Hände.

In Absprache mit der Nördlinger Polizei brachten einige Geschädigte nach den Taten Überwachungskameras in den Objekten an. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Im August war auf den Kameraaufnahmen erstmals schemenhaft ein junger Mann zu sehen. Beamte der Nördlinger Polizei hatten bereits zu diesem Zeitpunkt einen Jugendlichen im Visier, der im Aussehen dem Tatverdächtigen auf den Kameraaufnahmen sehr ähnlich war. Einige Tage nach den ersten Aufnahmen untermauerte eine neuerliche Filmsequenz den Verdacht der Ermittler. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in den Händen betraten die Beamten Anfang September ein Wohnanwesen im Südries. Im Zuge der Durchsuchung konnte sowohl Diebesgut (u. a. das Laptop) als auch vom gestohlenen Geld erworbene Schuhe sowie ein Smartphone sichergestellt werden.

Aufgrund der durchgeführten Vernehmungen steht der gerade mal 14jährige Schüler in Verdacht, insgesamt 16 Einbrüche/Diebstähle (alle Möttinger Taten, sowie teilweise die Diebstähle in Reimlingen und Harburg) verübt zu haben. Polizeichef Walter Beck: „Wir sind froh, dass wir mit Hilfe der Vereinsverantwortlichen dem Tatverdächtigen relativ schnell auf die Schliche gekommen sind. Die Taten haben die Bevölkerung – insbesondere die Vereinsverantwortlichen – stark verunsichert. 16 geklärte Straftaten sprechen zum einen für das Geschick der verantwortlichen Ermittler aber auch für die Bereitschaft zur Aufklärung durch den 14Jährigen.“

Trotz des Ermittlungserfolges bleiben für die Nördlinger Polizei noch eine Vielzahl von Einbrüchen, Diebstählen in den letzten Monaten ungeklärt. Neben dem erwähnten Einbruch in das Tennisheim in Appetshofen bleibt auch der Aufbruch eines Eierautomaten in Reimlingen (damaliger Sachschaden weit über 10.000 Euro) ungeklärt.

Außerdem hofft die Polizei weiterhin auf Hinweise zu einer Zigarettenautomaten-Aufbruchserie im gesamten Donau-Ries, zu den Diebstählen aus Hofläden im Nordries und zu den Diebstählen aus Maihinger Kirchen.

Polizeichef Beck zeigt sich allerdings zuversichtlich, dass man auch diesen Tätern über kurz oder lang auf die Schliche kommt.

