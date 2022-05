Einbruchserie in Dillingen

In der Nacht vom 29.05.2022, 17.30 Uhr auf den 30.05.2022 bis 07.00 Uhr wurden drei Einbrüche in Büro – und Restaurantgebäude gemeldet. Hierbei wurde in eine Gaststätte in der Wilhelm-Bauer-Straße, sowie in ein Restaurant in der Großen Allee eingebrochen.

In beiden Fällen gelangten der oder die Täter über eine Nebeneingangstür in die Innenräume. Hierbei wurden aus dem Kassenbereich Münzgeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet und zwei Spielautomaten aufgebrochen. In beiden Fällen entstand ein erheblicher Sachschaden. An den Spielautomaten entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro, im Restaurant an der Großen Allee entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro an der Tür und Rahmen.

Im gleichen Zeitraum wurde außerdem die Zugangstüre zu einem Bürogebäude an der Unteren Hauptstraße (auf Höhe der 20er Hausnummern) aufgehebelt. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, da der Innenraum nicht betreten wurde. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

